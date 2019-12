Guinée: le président annonce un projet de nouvelle Constitution, malgré la contestation

Le président guinéen Alpha Condé a annoncé jeudi soir un projet de nouvelle Constitution qu’il soumettra à l’approbation des Guinéens à une date non précisée, malgré la contestation massive que suscite un tel projet depuis plus de deux mois. M. Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, s’est une nouvelle fois gardé de déclarer, lors d’une allocution télévisée, s’il comptait briguer sa propre succession fin 2020 à l’expiration de son mandat actuel, comme l’intention lui en est largement prêtée. Depuis des semaines, la Guinée est le théâtre de manifestations de masse contre une révision de la Constitution, qui servirait un tel dessein de la part de M. Condé.

La présidence guinéenne a publié jeudi soir un projet de Constitution dont l’article 40 stipule que « le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six ans, renouvelable une fois ».

La question est cependant de savoir si cette disposition s’appliquerait à M. Condé, ou bien si les compteurs seraient remis à zéro avec l’adoption d’une nouvelle Constitution.

Le mandat présidentiel est actuellement de cinq ans.

Le projet « fera l’objet d’une large vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain », a dit M. Condé, laissant entendre qu’il comptait le soumettre à un référendum.

