Croky Cup – Le Club Bruges s’impose 0-2 à Anderlecht et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe

Le Club Bruges a tenu son rôle de favori face à Anderlecht jeudi en quarts de finale de la Coupe de Belgique de football (0-2). Ruud Vormer (47e, 0-1) et Eder Balanta (64e, 0-2) ont permis aux leaders du championnat de rejoindre Zulte-Waregem, Courtrai et l’Antwerp dans le dernier carré. Comme annoncé, Philippe Clement a aligné sa meilleure équipe et elle a directement mis la pression sur la défense d’Anderlecht, qui retrouvait Vincent Kompany. Ce forcinq a débouché sur plusieurs occasions, qui ont obligé Hendrik Van Crombrugge à se montrer très vigilant. Le gardien anderlechtois a d’abord détourné un tir de l’arrière droit brugeois, Clinton Mata, qui avait pris le dessus sur Alexis Saelemekers (6e). Puis, Van Crombrugge a sorti un envoi de Krepin Diatta (8e).

Après le premier quart d’heure, Anderlecht a pris plus l’initiative. Bien que leur jeu manquait de verticalité, les Mauves ont gagné en confiance et Kemar Roofe a hérité de deux chances d’inquiéter Simon Mignolet. L’attaquant anglais n’a pas été efficace de la tête sur un centre de Jeremy Doku (30e), ni du pied envoyant un ballon loin au-dessus (35e).

Dans les derniers instants, Bruges a toutefois augmenté le rythme et Hans Vanaken a isolé Vormer devant Van Crombrugge, qui a tenu son équipe dans le match (40e).

La seconde période a débuté en force pour Bruges grâce à Vormer, qui a marqué son premier but en compétition belge (47e, 0-1). Anderlecht était déjà dans les cordes et Vanaken aurait pu le mettre K.O.: à distance rapprochée, le médian brugeois a envoyé le ballon sur Van Crombrugge (48e). La réaction d’Anderlecht a été brève et peu puissante. Bruges était maître de la situation et sur un coup de coin concédé par Van Crombrugge sur un tir de Diatta, Balanta a doublé la marque de la tête (64e, 0-2). Le score final était acquis. Bruges a fait circulé le ballon sous les coups de sifflet des fans d’Anderlecht. Le Sporting a porté à sept, le nombre des matchs consécutifs sans victoire contre le Club Bruges.

Source: Belga