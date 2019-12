Elle se fait traiter de « grosse » sur l’addition d’une brasserie anversoise

C’est sur les réseaux sociaux que des clients de la brasserie anversoise « Carrousel d’Anvers » ont partagé leur colère. Et à raison puisqu’on peut lire des insultes sur l’addition qu’ils ont reçue.

« On n’a jamais vu ça », ont-ils expliqué. Et de fait, on peut lire sur le ticket pour un supplément crêpe: « Pour le gros sac de la table 1, pas normal ».

Un commentaire qui est très mal passé sur les réseaux sociaux. Les clients concernés ont en outre dénoncé un « service désagréable » ainsi qu’un « personnel arrogant ».

« Après avoir profité de la formule ‘crêpes à volonté’, nous avons souhaité payer et partir. C’est là que nous avons été insultés par un personnel arrogant. »

C’est sur Facebook que le patron de l’établissement a réagi: « Je tiens à présenter mes excuses pour cet incident qui s’est produit dans notre brasserie. Je regrette sincèrement le comportement de notre serveur. »

Il n’était pas sur place au moment des faits, mais il a néanmoins pris contact avec la cliente: « Je lui ai parlé personnellement et je me suis excusé. J’ai ouvert cet établissement il y a six mois et j’ai toujours voulu que mes clients soient traités avec respect. »

Le serveur, qui avait été engagé deux semaines auparavant, a été finalement licencié pour faute grave.