Miss France 2019 se confie sur le comportement déplacé de politiques

Élue Miss France 2019, Vaimalama Chaves est revenue sur les propos d’une ancienne miss France qui affirme avoir été victime des mains baladeuses de certains maires.

Samedi, la Guadeloupéenne Clémence Botino a été désignée Miss France 2020. Un titre qui signifie la fin du règne de Vaimalama Chaves, Miss France 2019. L’occasion pour cette dernière de revenir sur les bons et mauvais moments de son règne au micro de RFM.

Elle a notamment tenu à réagir aux propos de Marine Lorphelin, Miss France 2013, qui avait confié avoir « eu des mains aux fesses par des maires de certains villages ». « J’ai eu des gens qui m’ont sauté un peu dessus pour me faire un bisou. Je me suis sentie agressée dans mon intimité et je me suis sentie comme un objet et pas comme une femme respectée », avait-elle expliqué.

Un comportement déplacé qui n’étonne pas Miss France 2019. « C’est vrai que ça pouvait arriver mais comme j’étais une ‘vaï’ (une Polynésienne a fort caractère, ndlr), ils n’avaient pas la force de caractère nécessaire pour tenter quoi que ce soit. Moi je suis une Polynésienne avec le gant de velours de la métropole », détaille-t-elle.

Vaimalama Chaves déplore aussi le comportement de certains fans. « On ne nous considère plus, on ne nous demande plus l’autorisation pour nous prendre en photo. Je ne suis pas une chose, je suis une personne », conclut-elle.