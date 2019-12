Le service Stib renforcé et ses transports gratuits à partir de minuit pour le Nouvel An

À partir de minuit, après le réveillon de la Saint-Sylvestre, les transports en commun du réseau Stib seront gratuits jusqu’en début de service mercredi 1er janvier, annonce la société de transport bruxelloise jeudi. À cette occasion, les lignes de métro, tram et Noctis seront renforcées et prolongées.

Toutes les lignes de métro seront renforcées et circuleront jusqu’à 02h00 du matin. Dès 20h00, les métros de la ligne 2 (Simonis-Elisabeth) seront prolongés sur la ligne 6 jusqu’à la station Heysel. Dès 20h00, la fréquence sera d’un métro toutes les 10 minutes sur les lignes 1 et 5. Sur la ligne 6, le métro passera toutes les cinq minutes de 20h00 à 23h30 et toutes les trois minutes de 23h30 à 02h15, permettant ainsi les déplacements de et vers l’esplanade de l’Atomium, où a lieu le feu d’artifice.

En outre, toutes les lignes de tram seront prolongées et circuleront jusqu’à 02h15 du matin. Dès 20h00, les lignes 3, 4 et 7 circuleront avec une fréquence d’un tram toutes les 10 minutes. Des trams supplémentaires circuleront également sur la ligne 51, entre les arrêts Stade et Lemonnier, de 22h00 à 01h45.

Des stations fermées

Enfin, toutes les lignes de bus Noctis seront prolongées et circuleront jusqu’à 05h00 du matin. Les bus de la ligne 89 circuleront par ailleurs jusqu’à 02h00 du matin.

En revanche, en raison des festivités, la station Roi Baudouin sera fermée à partir de 18h00 le 31 décembre jusqu’à 08h00 le 1er janvier, sur ordre de police. La station Heysel sera, elle, ouverte, mais un accès (avenue Impératrice Charlotte) sera fermé dès 18h00. La station Stuyvenbergh sera, elle aussi, fermée à partir de minuit, tandis que les trams de la ligne 7 seront limités à l’arrêt Centenaire dès 19h00 et jusqu’en fin de service. L’arrêt Heysel ne sera pas desservi.