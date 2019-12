Le nombre de fumeurs masculins diminue pour la première fois dans le monde

C’est une première, et un «tournant» dans la lutte contre le tabagisme: le nombre d’hommes consommant du tabac dans le monde diminue, une tendance observée chez les femmes depuis plusieurs années déjà, s’est réjoui l’OMS dans un rapport rendu public jeudi.

Cette nouvelle n’est pas sans conséquence car les hommes représentent la grande majorité (82%) des 1,337 milliard de consommateurs mondiaux de tabac, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui scrute les comportements des fumeurs et autres consommateurs de tabac depuis près de vingt ans.

Jusqu’à présent, l’OMS avait constaté «une hausse régulière du nombre d’hommes consommant les produits mortels du tabac», a rappelé le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans le communiqué.

«Or maintenant, pour la première fois, nous observons une baisse, due à l’attitude plus ferme des gouvernements face à l’industrie du tabac», a-t-il ajouté, saluant ce «tournant dans la lutte contre le tabagisme» qui s’est produit en 2019 et devrait confirmer dans le futur.

Les e-cigarettes excluent

En près de vingt ans, le nombre total de consommateurs de tabac dans le monde a diminué d’environ 60 millions, passant à 1,337 milliard en 2018, selon la troisième édition du rapport mondial de l’OMS sur le tabagisme.

Cette baisse s’explique par la réduction d’environ 100 millions du nombre des consommatrices sur cette période, ramené à 244 millions en 2018. Au cours de la même période, les hommes ont été 40 millions de plus à utiliser des produits du tabac (1,093 milliard en 2018).

Le rapport de l’OMS, qui couvre uniquement les produits contenant du tabac et exclut donc les cigarettes électroniques, montre que la tendance à la hausse du tabagisme masculin a été stoppée. Selon les projections de l’OMS, le nombre de consommateurs hommes devrait diminuer de deux millions entre 2018 et 2020 pour s’établir à 1,091 milliard, et de 4 millions entre 2020 et 2025, pour atteindre 1,087 milliard.

Des progrès insuffisants

Globalement, l’OMS prévoit une diminution de 10 millions du nombre total pour les deux sexes par rapport à 2018 et une nouvelle baisse de 27 millions d’ici à 2025. Ces chiffres montrent que les efforts de lutte entrepris par les pays pour vaincre le tabagisme progressent, selon l’OMS, pour qui les progrès restent malgré tout insuffisants par rapport aux objectifs volontaires fixés par les gouvernements.

Le rapport montre par ailleurs que c’est en Asie du Sud-Est que l’on trouve les taux de tabagisme les plus élevés, mais ils devraient diminuer rapidement selon l’OMS pour atteindre des niveaux semblables à ceux des régions européenne et du Pacifique occidental.

Chaque année, le tabagisme est à l’origine de plus de 8 millions de décès, entraînant la mort d’environ un consommateur sur deux. Plus de 7 millions de ces décès sont dus à la consommation directe de produits du tabac, alors qu’environ 1,2 million résultent du tabagisme passif, selon l’OMS.