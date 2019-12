Lancement d’une cagnotte pour racheter un zoo et libérer les animaux

View this post on Instagram

C’est complètement fou ! On a dépassé les 200 000 euros en 24 heures ! Merci à celles et ceux qui ont déjà fait un don ou diffusé la cagnotte. Continuez à partager un max autour de vous, et participez si vous pouvez, même 5 euros c’est déjà beaucoup ! Tag des potes que ça peut intéresser. On va y arriver et Rewild pourra transformer ce zoo en centre de réhabilitation de la faune sauvage. Pour en savoir +, voir ma vidéo postée hier. Lien de la cagnotte en bio et story, et sinon : https://www.gofundme.com/f/REWILD 💪❤️🤞