Clara Morgane se dénude pour promouvoir son nouveau calendrier

Habituée de l’exercice, Clara Morgane a posté une photo d’elle topless pour promouvoir son calendrier 2020 ayant pour thème le Japon.

2020 arrive et, avec lui, le traditionnel calendrier de Clara Morgane qu’elle vend depuis 2002 déjà. A cette occasion, l’ancienne actrice a décidé de poster sur Instagram un cliché dudit calendrier. Sur ce dernier, on peut voir la femme de 38 ans, à genoux et topless, dans une photo en noir et blanc.

« Photo extraite de mon calendrier 2020. Retrouvez-la en couleur dans le calendrier « GEISHA » spécial #Japon actuellement en vente partout (Fnac, Amazon, Auchan…) », écrit-elle à ses 613.000 abonnés dans son post.

Il y a un petit peu plus d’un mois, elle avait déjà posté une première photo de son calendrier qui aura donc l’accent japonais. « Cette année, j’ai voulu mettre à l’honneur la culture japonaise empreinte de sensibilité, d’exotisme et de raffinement. Pour cela je me suis rendue à Tokyo et me suis entourée de célèbres artistes japonais afin de vous offrir 24 photographies inédites », expliquait-elle au moment de dévoiler son calendrier.