Après 847 jours à crier « STOP BREXIT » devant le Parlement, il jette l’éponge

Cela faisait plus de deux ans que Steve Bray, un activiste de 50 ans, venait tous les jours devant le Parlement pour dire « non » au Brexit. Après avoir saboté des dizaines de directs de journalistes, il a finalement décidé d’arrêter le combat.

Le 5 septembre 2017, Steve Bray décidait de venir devant le Parlement pour montrer son désaccord avec le divorce prononcé entre le Royaume-uni et l’Union européenne (UE). Toujours déguisé, on le retrouvait souvent en arrière-plan des directs réalisés par les chaînes télévisées. Il était d’ailleurs devenu le cauchemar de tous les journalistes et autres cameramen.

Farouchement opposé au Brexit, sa voix est devenue connue pour de nombreux Britanniques, puisqu’on l’entendait régulièrement crier ‘Stop Brexit » avec sa porte particulièrement grave. Il s’était d’ailleurs attiré les foudres de Mark Francois, membre du Parlement et Piers Morgan, animateur télé, n’hésitant pas à le traiter d’idiot.

Le combat ne s’arrête pas

Ce mardi, il a décidé de poser les armes et de ne pas se rendre au Parlement, mais a affirmé qu’il ne s’agissait pas là de la fin de son combat engagé, mais qu’il le mènerait de façon différente. Il espère d’ailleurs toujours que le Royaume-Uni restera membre de l’UE. « Nous ne sommes pas encore partis. Il y a encore une infime chance de rester, donc tant que ce n’est pas fait, il y a toujours de l’espoir », a-t-il expliqué.

Le combat de Steve Bray est d’autant plus honorable qu’il habite, à l’origine, au Pays de Galles. En effet, il a déménagé à Londres depuis deux ans afin de mener à bien ce combat qu’il juge essentiel. « Notre mobilisation aura pour but de demander des comptes au gouvernement. Lorsqu’ils dévoileront un accord, nous examinerons la façon de le contourner et de réintégrer l’UE », a-t-il conclu.