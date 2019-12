Procédure de destitution de Trump – La Chambre votera mercredi sur la mise en accusation de Trump

La Chambre des représentants votera mercredi sur la mise en accusation de Donald Trump, en passe de devenir le troisième président américain renvoyé en procès pour destitution, a annoncé mardi la chef des démocrates au Congrès Nancy Pelosi. « Demain, la Chambre des représentants exercera l’un des pouvoirs les plus solennels que lui garantisse la Constitution, quand nous nous réunirons pour approuver deux articles de mise en accusation du président », a-t-elle écrit aux élus de son parti.

« Malheureusement, les faits ont clairement montré que le président a abusé de son pouvoir pour son bénéfice politique personnel et qu’il a fait obstruction a Congrès en exigeant de ne pas devoir rendre de compte, d’être au dessus de la Constitution et au dessus du peuple américain », a déclaré M. Pelosi dans une lettre.

« En Amérique, personne n’est au-dessus des lois », a-t-elle répété.

Donald Trump a adressé un courrier au vitriol Nancy Pelosi, accusée de « miner la démocratie ». « L’histoire vous jugera sévèrement », lui prédit-il, en dénonçant des charges « fourbes », « sans valeurs » ou encore « absurdes ».

Pour lui, le vote à la Chambre n’est « rien de plus qu’une tentative de coup d’Etat illégale et partisane », motivé par le ressentiment. « Vous êtes incapable d’accepter le verdict des urnes » en 2016, écrit-il encore à Mme Pelosi.

Tout en se présentant comme la victime d’une « croisade vicieuse », Donald Trump se dit certain de sortir conforté de cet épisode: « Je n’ai aucun doute sur le fait que le peuple américain vous tiendra responsable, avec les démocrates, lors de l’élection de 2020. »

La procédure de destitution divise profondément les Américains: 45% souhaitent qu’elle aboutisse à sa révocation – 77% chez les électeurs démocrates – et 47% s’y opposent, d’après un sondage CNN-SSR.

En définitive, deux des 231 élus démocrates pourraient faire défection et aucun des 197 représentants républicains n’a annoncé à ce jour son soutien à la mise en accusation du président.

Donald Trump est donc quasiment certain d’être renvoyé en procès, ce qui n’est arrivé qu’à deux de ses prédécesseurs: Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Le républicain Richard Nixon, empêtré dans le scandale du Watergate, avait lui préféré démissionner en 1974 avant de subir cet opprobre.

Le milliardaire républicain sera ensuite jugé au Sénat, sans doute dès janvier. Son acquittement fait peu de doute: il faudrait au moins 67 voix pour le destituer et les républicains disposent de 53 sièges sur 100.

