Philippines: le bilan du séisme qui a frappé le sud du pays passe à 9 morts

Le bilan du puissant séisme qui a frappé le sud des Philippines le week-end dernier est passé à neuf morts alors que la région a enregistré plusieurs centaines de répliques depuis. Le tremblement de terre qui a touché dimanche la région de Matanao dans la province de Davao avait une magnitude de 6,9. L’institut philippin de volcanologie et de sismologie a enregistré plus de 780 répliques depuis le séisme de dimanche. La plus forte s’est produite mercredi matin vers 04h00 (heure locale) lorsqu’une secousse d’une magnitude de 5,3 a été enregistrée au sud-est du village Padada. Quatre heures plus tard, une autre secousse de 4,8 était enregistrée à Magsaysa.

Outre les neuf morts, le tremblement de terre de dimanche a également fait 111 blessés. Des milliers d’habitations ainsi que des centaines de bâtiments publics ont été endommagés, selon l’agence nationale de gestion des catastrophes.

source: Belga