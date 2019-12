Les Belges à l’étranger – Bornauw, encore buteur, permet à Cologne de s’imposer à Francfort

Cologne a signé un petit exploit en allant s’imposer à Francfort mercredi soir dans le cadre de la 16e journée du championnat d’Allemagne de football (2-4). Menés 2-0 à la 30e, Hector (44e), Bornauw (72e), Drexler (81e) et Jakobs (90e+4) ont permis aux visiteurs de s’imposer. Au classement, Cologne se retrouve en 15e position avec 14 points tout comme Brême, 16e et barragiste. Francfort, qui n’a plus gagné depuis le 2 novembre et son carton face au Bayern Munich (5-1), est 12e (18 points). Si Bornauw a marqué son troisième but de la saison, Birger Verstraete est resté sur le banc avec les vainqueurs.

Wolfsburg et Schalke ont partagé l’enjeu (1-1). Koen Casteels était bien dans le but des visités et Benito Raman est monté au jeu (70e) chez les visiteurs, qui ont ouvert la marque par Ozan Kabak (51e, 0-1). Kevin Mbabu a égalisé (82e, 1-1) pour Schalke, qui reste en 5e position (29 points). Les Wolves font aussi du surplace (8e, 24 points).

ANGLETERRE

Leicester s’est qualifié pour les demi-finale de la Coupe de la Ligue aux tirs au but au détriment d’Everton (2-2, tab. 2-4). Chez les Foxes, Youri Tielemans n’était pas retenu et Dennis Praet a été remplacé peu avant la fin de la rencontre (86e). James Maddison (26e) et Jonny Evans (29e) avaient pourtant donné une double avance à Leicester. Mais Tom Davies (70e, 1-2) et Leighton Baines (90e+1, 2-2) ont arraché la séance de tirs au but. Dans cet exercice, les Toffees n’ont pas fait le poids, Baines manquant son tir.

FRANCE

Le PSG s’est facilement qualifié 1-4 pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue face au Mans (Ligue 2). Thomas Meunier est resté sur le banc. Thiago Silva, Neymar et Juan Bernat sont restés à Paris. Au prochain tour, les Sangermanois affronteront Saint-Etienne à domicile. Laurey, le coach de Strasbourg, a également fait tourner son noyau et a laissé Matz Sels sur le banc à Nantes. Joris Kayembe, qui n’a toujours pas joué une minute en championnat, figurait dans la sélection des Canaris. Un but de Jaoia Da Costa (78e) a permis aux Alsaciens de rencontrer Reims.

PAYS-BAS

Cyriel Dessers a inscrit le premier but lors de la victoire 3-0 de Heracles face à Dordrecht (D2) en 16e de finale de la Coupe.

Willem II a également infligé un 3-0 au Sparta Rotterdam. Auteur du deuxième but (24e, 2-0), Mike Tresor Ndayishimiye a marqué lors de ses quatre derniers matches. Au Sparta, Dante Rigo a joué son premier match entier depuis le 27 octobre.

Bien que réduit à dix dès la 55e suite à l’exclusion de Jordy Clasie, l’AZ Alkmaar s’est imposé 3-0 face à Groene Ster (D4).

Source: Belga