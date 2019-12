L’Église fait retirer une vidéo d’une expo sur Bruegel dans l’église de la Chapelle

L’évêque de Bruxelles Jean Kockerols a demandé mardi à un collectif d’artistes bruxellois de retirer la vidéo d’une exposition sur Bruegel, organisée dans l’église de la Chapelle. Des artistes de l’ASBL anderlechtoise Beeldenstorm ont installé, avec consentement de la fabrique d’église, une exposition interprétant de manière moderne l’œuvre de Pieter Bruegel dont on célèbre cette année le 450e anniversaire de la mort. La dépouille du peintre repose d’ailleurs dans l’église.

L’exposition a été inaugurée samedi dernier en présence notamment du ministre bruxellois Sven Gatz (Open Vld).

Plusieurs paroissiens ont toutefois dénoncé auprès du curé et de l’évêque la présence d’une vidéo, jugée « scandaleuse et immorale », voire pornographique. Cette vidéo n’aurait pas été mentionnée par le collectif d’artistes à la fabrique d’église.

« Ces images n’ont aucune place dans une exposition située au cœur d’une église, ni dans une église », a précisé un porte-parole de la conférence épiscopale de Belgique. Il ajoute qu’il a été demandé de retirer uniquement la vidéo concernée et pas l’ensemble de l’exposition, contrairement à ce qui a été rapporté dans la presse locale.

Source: Belga