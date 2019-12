Caleb Ewan, Jasper De Buyst et Roger Kluge prolongent chez Lotto Soudal jusqu’en 2022

Caleb Ewan, Jasper De Buyst et Roger Kluge ont lié leur avenir à Lotto Soudal jusqu’au terme de la saison 2022. La formation cycliste belge WorldTour l’a annoncé mercredi. L’Australien, le Belge et l’Allemand étaient sous contrat jusqu’à la fin 2020 et ont donc prolongé leur contrat de deux saisons. Caleb Ewan, 25 ans, est arrivé chez Lotto Soudal il y a un an. Le sprinteur de poche n’a pas manqué ses débuts dans l’équipe dirigée par John Lelangue en décrochant la bagatelle de 10 succès. Après une victoire d’étape sur le Tour des Émirats arabes unis et deux au Tour de Turquie, il s’est imposé à deux reprises sur les routes du Tour d’Italie, à Pesaro et à Novi Ligure.

Mis en confiance par une victoire au ZLM Tour, Ewan a mis le cap sur le Tour de France. Régulier, il a d’abord signé quatre podiums avant de remporter à Toulouse sa première victoire sur le Tour. L’Australien a ensuite récidivé à Nîmes puis sur les Champs-Elysées, terminant 2e du classement par points. Il a ponctué sa saison 2019 par un succès à la Brussels Cycling Classic.

« Il n’y a rien de mieux pour nous que de voir Caleb prolonger », a déclaré Lelangue, cité dans un communiqué de son équipe. « Caleb est l’un des hommes les plus rapides du peloton et est encore jeune. Avec Roger et Jasper, il a l’assurance d’avoir deux membres importants de son train pour les trois prochaines saisons. »

En effet, Jasper De Buyst et Roger Kluge étaient tous les deux présents au Giro et au Tour et ont grandement contribué aux succès de l’Australien. De Buyst, 26 ans, est membre de l’équipe Lotto Soudal depuis 2015 alors que l’Allemand, 33 ans, est arrivé la saison dernière avec Ewan en provenance de Mitchelton-Scott. Tous les trois devraient une nouvelle fois faire le doublé Giro – Tour en 2020.

Source: Belga