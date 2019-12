Ils meurent à 20 minutes d’intervalle après 70 ans de mariage

Le 7 décembre dernier, Les et Freda Austin se sont éteints après 70 ans de mariage, à 20 minutes d’intervalle seulement. Ce couple d’Américains avait fêté son anniversaire un mois plutôt.

La belle histoire d’amour entre Les et Freda commence au lycée, à l’occasion du bal de fin d’année de leur collège. Entre les deux tourtereaux, c’est un coup de foudre immédiat qui ne les verra jamais se séparer. Ils se marieront d’ailleurs dès 1949 et mèneront dans le Michigan une vie tout ce qu’il y a de plus classique, lui faisant carrière dans la police, et elle étant mère au foyer.

Ensemble, ils ont eu trois enfants qui leur ont eux-même donné huit petits-enfants. En novembre dernier, le couple fêtait ses 70 ans de mariage entouré de ses proches. Âgés de 90 ans tous les deux, ils ont été admis dans une maison de repos le 6 décembre dernier car leur famille sentait que le bout du tunnel se rapprochait.

La plus belle des fins

Le lendemain de leur arrivée en chambre commune, où leurs lits avaient été rapprochés, le couple est décédé main dans la main. C’est les qui est parti le premier, avant d’être rejoint 20 minutes plus tard par Freda, comme le rapporte MLive. « S’ils devaient partir, c’était la façon la plus romantique de le faire », estime Michael Austin, un de leur fils. Sandy, sa soeur, raconte: « Ils faisaient tout ensemble. Je pense que chacun d’eux savait que l’autre allait mourir. Désormais, ils passeront l’éternité ensemble. Je trouve ça très beau. »

Même son de cloche chez les petits-enfants, qui estiment que « ça aurait été une torture pour l’un ou l’autre de devoir rester seul » et qui se consolent en disant qu’ils seront « toujours ensemble au paradis ».