Faut-il aller voir le nouveau Star Wars ? Voici notre avis

Vous l’entendez déjà, le bruit des sabres laser ? Même avec la meilleure volonté du monde, impossible de passer à côté de la sortie ciné de la semaine, de l’année, voire de la décennie.

Le neuvième et ultime volet de la saga ‘Star Wars’ est là, et vous avez une semaine pour vous faire un avis… avant d’entendre celui d’à peu près toute votre famille autour de la bûche de Noël. Après avoir cédé sa place à Rian Johnson pour ‘Les Derniers Jedi’, un huitième épisode qui s’était attiré les foudres des fans, le réalisateur J.J. Abrams revient au style plus fidèle mais moins créatif du ‘Réveil de la Force’.

Du rythme, de l’humour, et des scènes d’action compréhensibles mais sans frissons. Dommage, car même si Johnson avait pris de vilaines libertés avec le personnage de Luke Skywalker, il avait également créé quelques-uns des plus beaux exploits visuels de la série. Notamment dans un désert de poudre rouge, siège d’une bataille absolument phénoménale. Quoi qu’il en soit, toutes les pièces du drôle de puzzle s’assemblent enfin dans ce dernier chapitre, et ça paie !

De nouvelles trouvailles

Les acteurs, tous excellents, sont enfin rassemblés pour une seule et même mission, et leur alchimie fait des étincelles. Finn (John Boyega) et Poe (Oscar Isaac) servent pour une fois à quelque chose, et dégagent bien plus de sympathie quand ils avancent en duo. Quant à Rey et Kylo Ren (magnifiques Daisy Williams et Adam Driver), on a enfin le sentiment que cette histoire leur appartient, au lieu de mimer celle des vieux meubles (Luke, Leia et Han Solo, pour ne pas les citer).

Et cerise sur le gâteau, de petites trouvailles qui ne servent qu’à nous enchanter, comme notre nouveau personnage préféré : Babu Frik. Une de ces marionnettes en carton-pâte et s’exprimant dans une langue incompréhensible, comme seule ‘Star Wars’ parvient à en produire. Pas besoin d’en dire plus, on ne voudrait pas vous froisser. Ni gâcher le chant des sabres, il paraît que c’est le dernier… 3/5