Charlize Theron raconte la nuit où sa mère a abattu son père

L’actrice est revenue sur cette terrible soirée où sa mère a tué son père. Un drame familial dont Charlize Theron n’a pas honte, et dont elle parle ouvertement pour informer sur les violences conjugales.

Dans une interview accordée à NPR, Charlize Theron s’est livrée sur un épisode particulièrement douloureux de sa vie. Elle a raconté comment sa mère a, par légitime défense, tué son mari, le père de Charlize.

Elle n’avait que 15 ans lorsque le drame s’est produit, en juin 1991. Charlize Theron évoque une situation familiale extrêmement difficile, « une famille incroyablement toxique et malsaine ». Son père était malade et alcoolique. Elle ne l’a jamais connu que sous l’emprise de la boisson, confie-t-elle. « C’était une situation sans espoir », livre l’actrice. «Vivre avec quelqu’un de dépendant rend la vie quotidienne imprévisible. C’est quelque chose qui marque pour la vie, bien plus que l’événement traumatisant qui s’est passé cette nuit-là. »

« Menace éliminée »

Cette nuit-là, son père rentre une fois de plus complètement ivre au domicile familial. « Il était tellement saoul qu’il n’aurait pas dû savoir marcher, cette nuit-là, lorsqu’il est rentré avec un flingue. Ma mère et moi étions dans ma chambre. Nous poussions la porte de l’intérieur pour l’empêcher de rentrer. Il a alors fait quelques pas en arrière avant de tirer trois fois sur la porte », détaille l’actrice. « Par miracle, aucune de ces balles ne nous a touchées. »

Pour se défendre, et surtout défendre sa fille, sa mère s’empare alors de l’arme et tire sur son mari. Une balle fatale. Grâce à ce geste, cette maman «a éliminé la menace» et a mis fin à «une violence familiale».

Évidemment, la star oscarisée aurait préféré que ces événements dramatiques ne se produisent jamais. Pour autant, l’actrice a choisi d’en parler ouvertement pour mettre en lumière le phénomène de violences domestiques. « Je n’ai pas honte d’en parler parce que plus on en parle, moins on se sent seul à être dans cette situation. »

Charlize Theron sera de retour au cinéma dès janvier 2020 avec « Scandale » [« Bombshell »], un film qui aborde la thématique du harcèlement sexuel. L’actrice partage l’affiche avec Margot Robbie et Nicole Kidman. Le scénario est basé sur le scandale révélé en 2016, dans lequel le président de Fox News, Roger Ailes, est accusé de harcèlement sexuel à l’encontre de journalistes.