Un jeune homme tente de se suicider et atterrit dans une benne à ordures

Un jeune homme de 21 ans a tenté de mettre fin à ses jours dans le nord de la France ce mardi. Il a sauté d’un pont de l’Autoroute A23 mais, par chance, a été rattrapé par un camion qui passait par là. Le chauffeur est en état de choc, alors que le jeune est encore entre la vie et la mort.

Un drame a été évité de peu ce mardi, vers 12h30, à quelques kilomètres de Lille. Âgé de 21 ans, un jeune homme a sauté d’un pont de l’Autoroute A23, comme le rapporte La Voix du Nord. Par chance, un camion avec une benne passait par là et l’individu a atterri sur la cabine du poids lourd, avant de tomber dans la benne à ordures, qui était vide.

Le chauffeur en état de choc

Le chauffeur s’est rendu compte du choc et a arrêté son véhicule quelques centaines de mètres plus loin, sur la bande d’arrêt d’urgence. Il a immédiatement appelé les secours qui se sont rapidement rendus sur les lieux. L’état de ce jeune a été stabilisé dans la benne à ordures et il a été emmené vers l’hôpital le plus proche. À l’heure actuelle, il reste entre la vie et la mort à cause d’une grave blessure à la tête et aux membres inférieurs.

Les enquêteurs ont entendu le chauffeur de poids lourd qui est sous le choc. Celui-ci explique que le choc du corps contre sa cabine a été particulièrement traumatisant.

Besoin d’aide ? Envie de parler ? Appelez gratuitement la ligne du Centre de Prévention du Suicide au 0800/32 123. Quelqu’un vous écoute, 24h/24, dans l’anonymat.