Un éléphanteau forcé de divertir les touristes dans un hôtel

Un hôtel thaïlandais est mise en cause pour avoir utilisé un éléphanteau à des fins purement touristiques. L’animal était chargé, avec un déguisement, de recevoir les invités de cet établissement cinq étoiles au bord de la piscine.

L’hôtel Mövenpick Bangtao, qui se situe à Phuket, a été pris pour cible par les défenseurs des animaux. Ceux-ci reprochent à l’établissement d’avoir fait d’un éléphanteau une bête attraction touristique pour les clients. En effet, un cliché Facebook montre un bébé éléphant, au bord d’une piscine, tout de blanc vêtu. Il serait posté là pour accueillir les clients de cet établissement de luxe.

Les réactions n’ont pas tardé à se multiplier sur les réseaux sociaux, causant un véritable tollé. L’association qui défend les intérêts des animaux Moving Animals s’est notamment insurgé, via sa porte-parole Amy Jones: « Les éléphants sont des animaux sensibles et intelligents, et non des produits destinés à être utilisés comme un accessoire de fête ridicule. »

« L’hôtel ne devrait pas promouvoir et soutenir une telle cruauté et nous espérons que ce bad buzz sera mauvais pour leur business, puisque de plus en plus de personnes se détournent des activités exploitant des éléphants », a ajouté la militant.

Le groupe hôtelier réagit fermement

L’hôtel a donc tenu à s’excuser et a retiré la photo des réseaux sociaux. Côté à 8,8/10 sur booking.com et qualifié de luxueux, l’établissement appartient au groupe Accor, qui a également réagi: « C’est un incident isolé qui s’est produit parce qu’un invité a amené un éléphant sur la propriété dans le cadre d’un événement privé. Nos hôtels n’utilisent pas d’animaux pour se divertir et cet incident nous a permis de rappeler à tout notre réseau l’importance d’assurer la sécurité et le bien-être des animaux qui pourraient pénétrer sur leurs terrains. »

« En tant que groupe, nous nous engageons à adopter une position environnementale et sociale forte pour protéger la planète, ses habitants et ses créatures et nous traitons cette question avec la plus grande importance », a conclu le géant de l’hôtellerie. Qui sait, cet incident regrettable aura donc peut-être une conséquence heureuse pour que les animaux sauvages comme l’éléphant ne soient plus maltraités.