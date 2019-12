Une adolescente décède dans son bain, sans doute électrocutée par son téléphone

Un GSM en charge, tombé dans l’eau du bain, serait à l’origine du décès d’une jeune fille retrouvée inanimée dimanche dernier. Le drame est survenu à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône en début de soirée.

Une jeune fille de 13 ans est décédée ce dimanche alors qu’elle prenait son bain. Les pompiers sont intervenus mais n’ont pas réussi à réanimer l’adolescente, dont l’identité n’a pas été révélée. Les premiers éléments de l’enquête semblent indiquer qu’elle aurait fait un arrêt cardiaque dû à une électrocution.

En effet, son GSM, en charge sur le bord de la baignoire, aurait glissé dans l’eau, comme l’explique une source policière à 20 Minutes: « On pense que cela pourrait être une électrocution. Une autopsie va être pratiquée et l’enquête est en cours. Le téléphone de cette jeune fille était branché à un chargeur et on l’a retrouvé dans la baignoire. Il est tombé dans l’eau. »

Un drame évitable

Ce n’est malheureusement pas une première, si les circonstances de ce décès sont bel et bien confirmées par l’autopsie. En octobre dernier, une Française de 30 ans était décédée quelques jours après avoir été électrocutée dans son bain. Elle laissait alors derrière elle quatre enfants. Ce fait divers n’est qu’une tragique histoire parmi tant d’autres du même type.

Pour rappel, l’utilisation d’un appareil électrique branché dans la douche ou le bain représente un risque d’électrocution, puisque l’eau joue le rôle de conducteur.