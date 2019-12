Pour Rudy Demotte, « le PS et la N-VA, ce n’est pas possible »

« Le PS et la N-VA, ce n’est pas possible », a affirmé mardi matin, sur la RTBF, Rudy Demotte, le président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ancien préformateur aux côtés de Geert Bourgeois (N-VA). « Ce n’est pas une voie; ce n’est pas une option », a-t-il martelé, confirmant des propos déjà tenus dans SudPresse. « Les informateurs – Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez(MR), NDLR- perdent leur temps », a encore estimé M. Demotte en invitant leur parti respectif à assumer leurs responsabilités.

« Le MR doit dire ce qu’il veut. le PS l’a déjà dit clairement. Si le but est de nous faire porter l’échec d’une formule avec la N-VA, le PS ne se laissera pas faire », avait-il auparavant expliqué dans les colonnes de SudPresse.

Source: Belga