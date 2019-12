Plus de 15 degrés et de belles éclaircies

Il fait particulièrement doux ce mardi avec des maxima dépassant les 15 degrés par endroits et de franches éclaircies. Le temps est généralement sec. Le retour de la pluie est déjà prévu la nuit prochaine, selon les prévisions de l’IRM. Sur l’ouest et plus tard également sur le centre, la nébulosité augmentera avec le risque de quelques faibles averses ou d’un peu de pluie. Il fera encore temporairement très doux avec des maxima compris entre 11 et 13 degrés sur les hauteurs ardennaises, autour de 13 degrés sur la région côtière et entre 14 et 15 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud­-ouest. Les rafales seront souvent proches de 50 km/h, mais atteindront localement 60 ou 70 km/h.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra très nuageux avec des périodes de pluie ou d’averses sur un grand nombre de régions. Les minima atteindront 4 à 7 degrés. Le vent sera faible à modéré avec encore temporairement le risque de rafales de 40 à 50 km/h.

Mercredi, le temps restera sec et calme. En matinée, de la grisaille matinale sera possible en certains endroits, et plus particulièrement en Ardenne. L’après­-midi, le soleil s’imposera sur de nombreuses régions. Les maxima seront compris entre 5 et 7 degrés en Ardenne et entre 8 et 9 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré.

