Mondiaux d’athlétisme indoor – Les Belgian Tornados renoncent à se rendre à Nankin

Les Belgian Tornados ne participeront pas aux Mondiaux indoor d’athlétisme, organisés du 13 au 15 mars à Nankin, en Chine. C’est ce qu’a écrit mardi Le Soir sur son site. François Gourmet, l’entraîneur de Robin Vanderbemden et Julien Watrin, souhaite épargner ses deux athlètes. Et ce pour trois raisons, a expliqué l’entraîneur au quotidien: la saison 2019, avec les Mondiaux de Doha programmés fin septembre-début d’octobre, a été très longue; les deux semaines de reprise des entraînements ont été ‘light’ suite à l’expédition des Tornados au camp de base de l’Everest fin octobre; enfin, pour pour se qualifier individuellement aux Jeux, les athlètes devront être prêts dès le mois de mai pour prendre des points afin de se positionner au ranking qualificatif. « Les Mondiaux indoor étaient de trop dans le calendrier 2020. La fédération et le COIB sont d’accord avec ce point de vue et Jacques Borlée ne semble pas y voir de problème », a indiqué François Gourmet.

Sans Vanderbemden et Watrin et avec Jonathan Sacoor qui sera de retour aux Etats-Unis dès le 27 décembre, les Tornados se retrouveraient ainsi privés de trois pions.

Lors des derniers Mondiaux, à Birmingham, les Belgian Tornados avaient décroché le bronze.

Nafissatou Thiam avait déjà annoncé son forfait afin de se consacrer à sa préparation aux Jeux Olympiques.

Source: Belga