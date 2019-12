Météo – Eclaircies et passages nuageux ce mardi

Le temps sera caractérisé mardi par des éclaircies et des passages nuageux. Dans l’ouest du pays le ciel sera plus chargé. Le temps restera sec une bonne partie de la journée. En fin d’après- midi, des pluies atteindront déjà la Belgique à partir de la frontière française et du littoral. Il fera très doux pour la période de l’année avec des maxima de 11 à 15 degrés. Le vent sera modéréde secteur sud avec des rafales, localement jusque 60 km/h.

Ce soir et en première partie de nuit, une zone de pluie et d’averses traversera notre pays en direction de l’Allemagne et des Pays-Bas. Le temps deviendra ensuite sec sur l’ensemble du pays sous un ciel partiellement nuageux. Une averse restera possible au littoral. Du brouillard pourra se former en Haute Belgique. Le vent sera faible à modéré de secteur sud- ouest. Les minima oscilleront entre 4 et 7 degrés

Source: Belga