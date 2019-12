La mobilité au coeur de la concertation entre la Wallonie et la Région bruxelloise

Une première rencontre officielle de la législature entre les ministre-présidents wallons et bruxellois Elio Di Rupo et Rudi Vervoort s’est tenue mardi à l’Elysette à Namur, dans une ambiance détendue entre les deux socialistes. La mobilité sera l’un des thèmes au coeur de la concertation entre les deux Régions, ont-ils annoncé. Elio Di Rupo et Rudi Vervoort ont ainsi évoqué la limitation à 100 km/h sur le Ring de Bruxelles, qui sera mise en oeuvre sur la partie flamande de l’axe routier en 2020. « La volonté est de ne pas avoir des changements permanents de limitations. Nous allons nous concerter pour trouver la meilleure solution possible », a indiqué Elio Di Rupo. Quelques kilomètres du Ring sont en effet situés en Wallonie, en Brabant wallon.

Les ministre-présidents ont également appelé le fédéral à accélérer les investissements dans le RER. Ils ont aussi appelé à la responsabilité des communes et des Régions pour faciliter la délivrance des permis.

Rudi Vervoort a mis en évidence le travail des administrations des trois Régions (Flandre incluse), pour la construction d’un RER vélo dans un rayon de 25 à 30 kilomètres autour de la capitale.

Enfin, tant Elio Di Rupo que Rudi Vervoort ont annoncé leur souhait de voir se réaliser l’intégration tarifaire entre les différentes sociétés de transports publics. « Nous avons des groupes de travail qui échafaudent une stratégie a cet égard », a confié le ministre-président wallon.

Demain/mercredi, les ministre-présidents se retrouvent en comité de concertation. Celui-ci doit en principe approuver le Pnec (Plan national énergie climat) belge, attendu par la Commission européenne pour le 31 décembre au plus tard. « Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, nous montrons l’exemple pour atteindre les objectifs », a lancé Elio Di Rupo. « Je ne peux pas imaginer qu’on ne rende pas notre feuille de route au 31 décembre », a renchéri Rudi Vervoort.

Source: Belga