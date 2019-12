La Belgique organisera le Final Four de l’European Golden League messieurs de volley en juin 2020

La Belgique organisera le Final Four de l’European Golden League messieurs de volley en 2020, a annoncé mardi la Confédération européenne de volley (CEV). L’événement se tiendra les 20 et 21 juin. L’European Golden League constitue le deuxième tournoi le plus important à l’échelle européenne après l’Euro. Douze équipes, dont la Belgique, prendront part à la phase de poules. Elles ont été réparties en trois groupes de quatre. Les trois équipes les mieux classées et le pays organisateur, la Belgique donc, disputeront le Final Four.

La Belgique a été versée dans le groupe A en compagnie de la Slovaquie, de l’Espagne et de la Roumanie. Dans le groupe B, on retrouve les Pays-Bas, l’Ukraine, l’Estonie et le Belarus. Le groupe C se compose de la République tchèque, de la Turquie, du Portugal et de la Macédoine du Nord.

Les équipes de chaque groupe s’affrontent à deux reprises. Les Red Dragons joueront leurs matchs à domicile le 30 mai contre l’Espagne, le 10 juin contre la Slovaquie et le 13 juin contre la Roumanie.

Avant cela, du 5 au 10 janvier, les Red Dragons tenteront de se qualifier pour les Jeux Olympiques lors du tournoi qualificatif organisé à Berlin.

Source: Belga