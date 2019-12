« Il faut trouver d’autres solutions », estime Sabine Laruelle

Invitée de la matinale sur Bel RTL, la présidente du Sénat Sabine Laruelle (MR) a pris acte des propos de Rudi Demotte excluant une coalition fédérale réunissant le PS et la N-VA. « Il faut donc trouver d’autres pistes de solutions », a souligné Sabine Laruelle, selon qui « la clé se trouve aujourd’hui plutôt du côté néerlandophone ».

Mardi matin, l’ex-préformateur et président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte (PS) avait assuré qu’une coalition PS-N-VA n’était pas possible. « Ne perdons plus de temps à discuter de ce qui n’est pas possible pour nous. Il y a un choix à faire: ou le PS, ou la N-VA », avait-il notamment affirmé sur la RTBF, confirmant des propos déjà tenus dans SudPresse. « On est en train de faire croire qu’une coalition avec la N-VA est possible. C’est un mensonge. Ce n’est pas une option », avait-il ajouté.

Source: Belga