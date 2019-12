Coupe de la Ligue anglaise – Aston Villa écrase le plus jeune Liverpool de l’histoire

Aston Villa a surclassé Liverpool 5-0 mardi soir en quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Un résultant étonnant qui s’explique par l’absence de tout le noyau A des Reds, actuellement au Qatar pour prendre part au Mondial des clubs dont la demi-finale se joue mercredi. C’est donc une équipe de Liverpool remplie de joueurs issus du noyau espoirs qui était présente mardi soir à Birmingham. Avec une moyenne d’âge de 19 ans et demi, les Reds ont sans surprise aligné les plus jeune onze de base de leur histoire.

Plus expérimenté, Aston Villa n’a donc laissé aucune chance à cette jeune équipe. Connor Hourihane a ouvert les hostilités à la 14e avant un but contre son camp du jeune Morgan Boyes (17e). Un doublé de Jonathan Kokjia a mis fin aux débats avant la pause (37e et 45e). En fin de match, l’ancien brugeois Wesley a fait 5-0 sur un assist de l’ex-anderlechtois Mahmoud Trezeguet (90e+2).

Source: Belga