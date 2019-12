Cinq cadeaux de Noël qui feront le bonheur d’un amateur de jeux

Vous avez un(e) ami(e) qui aime jouer et recherchez pour elle/lui le cadeau idéal pour Noël ? Nous avons sélectionné cinq cadeaux incroyables qui feront assurément le bonheur de votre joueur.

Seagate Game Drive

Les jeux deviennent de plus en plus beaux, complexes et réalistes. Résultat : en 2019, un jeu à succès prend rapidement 50 à 100 gigaoctets ! Grâce au Seagate Game Drive pour Xbox ou PlayStation 4, vous disposez de suffisamment d’espace de stockage pour l’ensemble de votre bibliothèque de jeux. De plus, ce Game Drive a l’aspect de votre console. À vendre avec 2 To (89 €) ou 4 To (125 €) d’espace de stockage.

Monopoly Fortnite Edition

Marre du Monopoly classique ? Pas de soucis : il existe de nombreuses versions spéciales. Les joueurs pourront d’ailleurs se délecter de l’édition Fortnite. Dans ce jeu de société moderne, vous gagnez des points de vie au lieu d’argent et rencontrez des endroits bien connus du monde Fortnite. Un magnifique cadeau pour les fans de Monopoly et de Fortnite.

PokeBall Cupcake Pan

Votre ami(e) a une Nintendo Switch ? Il y a alors de grandes chances qu’il ait acheté le nouveau Pokémon Sword of Shield. Surprenez-le avec le PokeBall Cupcake Pan, un moule avec lequel vous pouvez cuire des cupcakes en forme de pokéballs. Attention : nous déclinons toute responsabilité en cas d’apparition inattendue d’un Pokémon.

Mario Heat Changing Mug

Si votre ami(e) fan de jeu aime Mario, comme tout joueur qui se respecte, il/elle tombera aussi sous le charme de cette tasse de café ! De plus, ce n’est pas une simple tasse, car l’image qui figure dessus change en fonction de la température. Quand elle est froide, vous ne voyez que les contours de Mario, mais quand elle est chaude, vous le voyez apparaître dans toute sa splendeur.

Playstation Alarm Clock

Votre ami(e) amateur/trice de jeux a du mal à sortir du lit ? Avec ce réveil en forme de manette de PlayStation, il/elle sera d’emblée plus motivé(e) à commencer sa journée.

Participez ici à notre concours et tentez de gagner notre numéro un, un Seagate Game Drive pour PS4.