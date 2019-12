Comment emballer ses cadeaux de Noël ? Cette astuce a été vue plus de 13 millions de fois

À quelques jours de Noël, il est grand temps de penser à emballer ses cadeaux. Pour certains, c’est un véritable parcours du combattant. Cette astuce, diffusée sur Twitter, risque de changer la vie – ou du moins la manière d’emballer les cadeaux – de pas mal de personnes.

Comment (bien) emballer les cadeaux ? Comment faire quand le morceau de papier découpé semble bien trop petit pour recouvrir l’objet en question ? Pour certains, c’est simple comme bonjour. Pour d’autres, c’est une véritable épreuve. Une petite vidéo apparue sur Twitter il y a quelques jours pourrait bien changer la vie de cette dernière catégorie de personnes.

La séquence ne dure que sept secondes et pourtant, elle semble avoir été une révélation pour des centaines de milliers d’internautes. L’astuce révélée dans la vidéo consiste à ne pas placer l’objet parallèlement à l’emballage. Au contraire, il suffit de le faire tourner sur lui-même et de le positionner en diagonale sur le papier cadeau.

En quelques jours, la vidéo a été vue plus de 13 millions de fois dans le monde et a suscité des dizaines de milliers de réactions. « Ma manière de voir le monde vient de changer à tout jamais », indique une utilisatrice tout en précisant « Je suis sûre que c’est le genre de truc qui a l’air hyper facile en vidéo mais qui, avec moi et mon absence totale de skill manuel, ne fonctionnerait pas. » « La symétrie, le parallélisme, ces lois de géométrie ancrées en moi… tout vient de s’effondrer », ajoute un autre. « Moi qui use toujours un demi-rouleau de papier cadeau, voilà une astuce qui change tout », souligne encore un utilisateur.

Découvrez la vidéo :