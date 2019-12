Vous souhaitez vous lancer dans la vidéo mais ne savez pas par où commencer ? Inscrivez-vous dès à présent au tout premier Video Bootcamp de la Metro Media Academy. En seulement deux jours, vous serez prêt pour la grande aventure. Lieven, Silke, Camille, Janne et Benoit se sont déjà lancés.

« Le Video Bootcamp a immédiatement prouvé son utilité »

Lieven De Meyer, 46 ans, Responsable distribution

«Je suis constamment sur la route pour mon travail. Je suis responsable de la distribution des journaux Metro dans les gares, les entreprises, les hôpitaux … Je rencontre souvent des personnes et des événements intéressants. Grâce au Video Bootcamp, je sais maintenant comment capturer ces chouettes moments très rapidement.

Pendant le bootcamp, vous apprenez non seulement la théorie, mais vous vous retroussez aussi efficacement les manches. Du coup, je savais déjà après deux jours comment utiliser les techniques vidéo dans mon travail. »

« Aucune connaissance préalable n’est requise »

Silke Vandenbrouck, 28 ans, Journaliste

«Je suis tombée à la renverse quand j’ai découvert à quel point la réalisation de belles vidéos était un jeu d’enfant, grâce à la méthode de TheVJ.com. Si vous suivez les règles de base enseignées par les producteurs Michael Rosenblum et Lisa Lambden, le succès est garanti.

De plus, pas besoin de disposer de connaissances préalables pour le montage : Michael et Lisa vous inculquent les bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour réaliser efficacement de belles vidéos. C’est vraiment à la portée de tous. En quelques jours, j’ai acquis des compétences que je conservai pour le reste de ma vie. »

« Tout le matériel dont on a besoin tient dans notre poche »

Camille Goret, 35 ans, Journaliste

« Vous n’avez plus besoin d’une énorme caméra, d’un lourd micro, d’une équipe d’assistants, pour produire une vidéo de qualité pro. Tout ce qu’il vous faut tient dans votre poche: c’est votre smartphone!

Cela veut dire qu’en tant que producteur, vous n’avez plus à une lourde logistique et assumer les frais qui vont avec. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous créez, ce que vous produisez. Et évidemment, c’est ça qui intéresse tout créateur de contenu! »

“En une journée, ma vidéo est en ligne”

Janne Vandevelde, 26 ans, Journaliste

«Aujourd’hui, les journalistes travaillent dans des délais serrés. Notre journal paraît cinq jours par semaine, je n’ai donc pas le temps de filmer car je dois écrire mes articles … ou du moins c’est ce que je pensais. Même si vos journées de travail semblent trop chargées, cela vaut vraiment la peine de trouver un moment pour se plonger dans la vidéo. Grâce au Video Bootcamp avec Michael Rosenblum et Lisa Lambden, j’ai appris à filmer et à monter efficacement moi-même. Quand j’ai une bonne idée, je prends mon smartphone, je me précipite dehors, je prends les images dont j’ai besoin en quelques heures, je rassemble le tout dans une histoire et c’est terminé ! »

« J’ai appris beaucoup plus avec ce bootcamp qu’en plusieurs années gaspillées dans des écoles de cinéma »

Benoit Focant, 33 ans, Creative Sales Support

« En seulement quelques jours, j’ai appris beaucoup plus avec ce bootcamp qu’en plusieurs années gaspillées dans des écoles de cinéma. La 5 Shots Method© de Michael et Lisa est une méthode très rapide à assimiler et simple à appliquer. Ma vie aurait été différente si j’avais acquis ces compétences il y a 15 ans.

Ce qui m’a vraiment plus lors de ce bootcamp, c’est que nous n’étions pas là à tergiverser sur « l’impact psychologique d’un traveling » ou autres âneries. Non, ici, Michael et Lisa nous mettent le pied à l’étrier et nous envoie sur le terrain. On shoot, on monte et, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, nous voilà avec une première video produite. »

Inscrivez-vous sur metromediaacademy.be