VIDEO. L’employé d’un restaurant urine dans sa cuisine

Un restaurant mexicain a été forcé de fermer ses portes après qu’un client ait filmé l’un des employés en train d’uriner dans la cuisine. La vidéo, postée sur Facebook, a causé une réaction immédiate de la part des services d’hygiène jusqu’à nouvel ordre.

En l’état actuel des choses, vous ne pourrez plus déguster un délicieux tacos au Racherito, à Draper en Utah. En effet, l’établissement a mis les clés sous le paillasson et pour cause: un employé de l’établissement a été filmé en train d’uriner dans les cuisines du restaurant. Robert Talivakola, qui était de passage, a été choqué lorsqu’il a assisté à cela, mais personne ne l’a cru.

Ainsi, il a commencé à filmer régulièrement dans cet endroit où il se rendait régulièrement: « J’adore Rancherito et j’y ai mangé de nombreuses fois. Mais lorsque tu assistes à ce genre de choses, tu ne veux plus y retourner. Tu veux rester aussi éloigné que possible de là. » La vidéo, postée sur Facebook, est remontée jusqu’au service d’hygiène de Salt Lake City, qui a ouvert une enquête.

Draper Rancheritos hopes to reopen soon after firing employee who urinated in kitchen https://t.co/yZk9YiSZNB pic.twitter.com/rBgPYGkTmH — FOX 13 News Utah (@fox13) December 16, 2019

Une réaction immédiate

Le service a déclaré: « Nous confirmons qu’un restaurant a manqué d’hygiène et a agi de façon inappropriée dans une zone où la nourriture est préparée. » Les enquêteurs ont décidé de fermer l’établissement jusqu’à nouvel ordre et le restaurant est désormais inspecté de fond en comble.

De son côté, le gérant de la chaîne de restaurants a indiqué que l’employé en question avait été viré. « Il ne s’agissait que d’une personne et elle ne représentait pas ce que nous sommes et ce que nous faisons. Nous voulons rassurer tout le monde et faire savoir que les clients sont toujours notre priorité. »