Un professeur détecte les tricheurs avec une question piège

Des étudiants universitaires en ingénierie ont été piégés par leur professeur lors d’un test. Grâce à une question farfelue, qui ne valait que pour 5 points sur 100, l’enseignant a pu détecter sans l’ombre d’un doute les étudiants malhonnêtes, qui ont reçu un avertissement de la part de leur université.

Un enseignant n’a pas eu de scrupule à piéger ses propres élèves avec un plan machiavélique. D’ailleurs, sur sa classe de 99 élèves, 14 sont tombés dans le panneau et ont obtenu un 0%. C’est un élève de cette classe d’ingénierie qui a raconté le piège du professeur sur le réseau social Reddit.

À l’origine, le professeur est donc mis au courant que nombre de ses élèves utilisent le site Chegg. Cet outil, créé par et pour les étudiants, fournit des réponses aux questions d’examens et aux devoirs. Malicieux, il décide donc de se créer un compte Chegg et de poster la réponse à une fausse sous-question, avec un raisonnement qui tenait la route, mais qui était inventé de toutes pièces.

Le piège se referme

« Il a délibérément rendu la partie B de sa question impossible à résoudre et a ensuite créé son propre compte Chegg et a répondu à la question avec une solution fausse qui semble juste à première vue, mais qui est en fait fondamentalement erronée et très peu probable », raconte un des étudiants sur Reddit.

De nombreux étudiants sont tombés dans le panneau sans se poser de question et ont réécrit ce qu’ils avaient trouvé sur internet. Sur 99 examens remis, 14 ont donc été rappelés à l’ordre par leur université. En outre, leurs noms ont circulé auprès des autres enseignants de l’institution. Ceux qui n’ont pas répondu à la sous-question ont obtenu un 5/5 pour cette partie de l’examen.