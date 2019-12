Elle veut épouser un tueur psychopathe qui s’est coupé le pénis pour ressembler à un serpent

Drôle de coup de foudre. Une femme de 46 ans est tombée amoureuse d’un prisonnier psychopathe qui a tué quatre personnes. Un homme qui s’est aussi coupé la langue et le pénis pour ressembler à un serpent.

Dawn Arguello, 46 ans, est une Américaine originaire du Texas. Depuis longtemps, elle est fascinée par les serial killers, la vie en prison ainsi que par les émissions policières et judiciaires à la télé. Elle faisait également partie d’un groupe de bénévoles qui soutiennent les détenus dans l’attente d’être exécutés.

« Il est très sensible et très intelligent »

C’est dans ce contexte qu’elle a fait la connaissance de Nikko Jenkins. Ce jeune homme de 35 ans est dans le couloir de la mort depuis six ans et demi après avoir froidement abattu quatre personnes durant l’été 2013. Cela n’a pas empêché Dawn Arguello de développer des sentiments pour ce tueur. Elle souhaite même se marier avec lui. « C’est un énigme. Il a des sentiments. Il est très sensible et très intelligent. Et oui, c’est aussi quelqu’un de très manipulateur », reconnaît la quadragénaire.

Psychopathe et adepte de l’automutilation

L’Américaine n’est absolument pas perturbée par le passé de son compagnon, même si elle aurait préféré qu’il ne se tatoue pas son prénom sur le visage. Au-delà des affreux meurtres qu’il a commis, l’homme a été considéré par les experts qui l’ont examiné comme un « psychopathe ». Il a aussi tendance à s’automutiler. Lorsqu’il était en prison, il s’est une fois tranché la langue pour ressembler à un serpent.

Plus tard, il a voulu se couper le pénis en hommage au dieu égyptien Apophis, représenté comme un grand serpent. Un geste qui lui a valu 27 points de suture. Il y a quatre ans, le meurtrier avait gravé le nombre « 666 » sur son front mais, faisant cela devant un miroir, les chiffres n’étaient pas dans le bon sens…

Sur 3,8 milliards d’hommes, elle l’a choisi

Le quotidien Omaha World-Herald résume l’étonnante histoire d’amour de Dawn Arguello de la sorte : « Sur 3,8 milliards d’hommes dans le monde, elle a choisi d’épouser Nikko Jenkins, le tueur en série d’Omaha ».