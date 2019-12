Un démarrage énergique chez Elia !

Xavier Van Neste

Technicien

En quoi consiste votre travail chez Elia ?

« Cela fait maintenant trois mois que je travaille en tant que technicien haute tension chez Elia. Je suis heureux d’avoir fait ce choix, qui représente un véritable tournant dans ma carrière. »

Qu’appréciez-vous dans votre travail ?

« Chaque journée de travail est différente. Avant de démarrer mes activités chez Elia, je travaillais dans une usine où mes tâches étaient assez monotones. Maintenant que je travaille chez Elia en tant que technicien haute tension, mon job est très varié et je suis tous les jours sur la route avec mes collègues. »

« Elia est une entreprise relativement grande, mais qui ne perd pas de vue ses employés. L’accent est mis sur l’aspect humain. Elia offre ainsi une solide formation pratique à tous les techniciens débutants. Ici, on a vraiment la chance de se développer pleinement. »

Safae Ahchad

Employée administrative technique

En quoi consiste votre travail chez Elia ?

« Je suis employée administrative technique. Cela signifie que je joue le rôle d’intermédiaire entre Elia et nos clients pour nos projets en cours. Mes collègues et moi leur fournissons les plans des projets que nous traitons et nous maintenons ceux-ci à jour également. »

Qu’appréciez-vous dans votre travail ?

« Mon travail est très varié et je dispose de beaucoup d’autonomie et de responsabilités. De plus, j’ai de chouettes collègues, ce qui rend le travail très agréable. Elia investit beaucoup dans ses employés. Après quelques mois de travail, j’ai été invitée au ‘Lighting Day’. Au cours de cette journée, vous assistez à diverses présentations intéressantes sur Elia et ses projets innovants. Vous avez également la chance de faire la connaissance des autres nouveaux collaborateurs d’Elia grâce à diverses activités amusantes. Depuis peu, je suis également un cours pour améliorer mon français. Cela montre une fois de plus à quel point Elia se soucie de ses employés. »

Noémie Moës

Young Engineer – Safety Support

En quoi consiste votre travail chez Elia ?

« Je suis dans un trajet « Starter ». C’est une formation de deux ans pour les jeunes ingénieurs. Je démarre dans le département Safety de manière à être sensibilisée à la sécurité dans les différents postes chez Elia. »

Qu’appréciez-vous dans votre travail ?

« J’avais déjà fait mon stage chez Elia et j’adorais la culture d’entreprise, la façon de travailler et l’entraide qui y règne. J’aime aussi l’importance accordée au bien-être des employés. Mon intégration s’est super bien passée. Il y avait une journée d’accueil le jour où je suis arrivée. J’ai également pu compter sur l’aide de mon parrain. Enfin, il y a récemment eu le « Lighting Day », une journée où se sont retrouvés les nouveaux arrivés ainsi que différents départements d’Elia. C’est très chouette !»

