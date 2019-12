Ils travaillent chez Smals. Vous bientôt aussi ?

Rémy Van Caekenberghe

22 ans, Java Developer

En quoi consiste votre fonction ?

« En tant que développeur Java chez Smals, je travaille actuellement sur un projet pour le secteur des soins de santé. Nous développons une application qui permet aux professionnels de la santé de notifier toute implantation ou explantation d’un implant. »

Qu’est-ce qui rend votre travail si intéressant ?

« J’aime travailler dans l’informatique, c’est un domaine qui me passionne et j’aime me casser la tête à essayer de trouver des solutions. Chez Smals, j’aime la fonction mais aussi les technologies et les innovations utilisées. Chaque jour, je découvre des nouvelles choses. J’apprécie aussi le fait d’avoir accès à de nombreuses formations ainsi qu’à des avantages comme l’abonnement des transports en commun, le fait d’avoir des horaires flexibles ou encore la possibilité de faire du télétravail. »

Tom Dewaele

39 ans, Network Engineer

En quoi consiste votre fonction ?

« Dans notre équipe, nous sommes principalement responsables de la maintenance des réseaux dans nos deux centres de données, où sont entre autres stockées toutes les données des citoyens. De plus, nous veillons également à la connectivité des services publics eux-mêmes. »

Qu’est-ce qui rend votre travail si intéressant ?

« Tout d’abord, la variété des tâches. Presque chaque jour est différent. Nous sommes souvent appelés à résoudre des problèmes imprévus, mais à d’autres moments, nous planifions notre travail et réfléchissons à une méthode d’action encore plus efficace. L’innovation est un élément sur lequel nous travaillons constamment. L’horaire de travail flexible et la possibilité de faire deux jours de télétravail par semaine sont également des avantages que j’apprécie beaucoup chez Smals car cela permet de conserver plus aisément un équilibre entre travail et vie privée. »

Mieke Vandenbulcke

46 ans, Functional Analyst

En quoi consiste votre fonction ?

« Nous étudions les questions des clients et l’analyse business et les traduisons en éléments pratiques qui peuvent servir de base à l’équipe de développement. Personnellement, je suis surtout en contact avec l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS). Nous sommes en fait le lien entre le client et les développeurs. »

Qu’est-ce qui rend votre travail si intéressant ?

« J’aime le sentiment d’implication que nous ressentons ici. Nous sommes en première ligne pour le développement d’applications de pointe. Smals dispose aussi d’une gamme très variée de profils et de talents, ce qui nous permet d’apprendre constamment de nouvelles choses. Smals est également un employeur très humain. Si une situation d’urgence se produit dans la sphère privée, on nous témoigne beaucoup de compréhension. »