Plus de dix millions d’euros de boni cumulé pour le budget 2020 de Braine-l’Alleud

Le collège communal de Braine-l’Alleud a présenté, au conseil de lundi soir, son budget 2020 qui se clôture à l’ordinaire par un boni de 232.000 euros, pour des dépenses et recettes dépassant 46,7 millions d’euros. En tenant compte des exercices antérieurs, le boni cumulé dépasse 10,4 millions d’euros. Les dépenses de personnel (18,3 millions) augmentent de 2,2% et les dépenses de fonctionnement (9,1 millions) de 1%. En ce qui concerne les investissements, la création de cheminement en mode doux est prévue pour 470.000 euros, et le remplacement de l’éclairage public pour 360.000 euros. Les recettes prévues à l’exercice propre augmentent de 1,4 million d’euros (3,13%) par rapport au budget 2019, alors que le collège a décidé le mois dernier de rester un « paradis fiscal » en laissant les additionnels à l’impôt des personnes physiques à 5,9% et le précompte immobilier à 1.730 centimes additionnels.

Les dépenses de transfert à l’ordinaire augmentent, notamment suite à l’impact de l’effort consenti en matière de sport: le subside à la Régie communale autonome s’élève à 848.000 euros et s’explique par l’ouverture de la nouvelle piscine sur le site du Paradis, dans le courant de 2020. La dotation à la zone de police monocommunale stage à 5,1 millions d’euros. Par contre, la dotation à la zone de secours augmente de 100.000 euros et celle du CPAS (4 millions d’euros) est plus élevée de 200.000 euros par rapport à 2019.

En ce qui concerne les investissements prévus pour près de 9 millions d’euros dans le volet extraordinaire, on y trouve notamment 1,5 million d’euros pour la rénovation des voiries du quartier des Oiseaux, 450.000 euros pour étendre la capacité de la crèche La Ribambelle (Ophain) de 18 à 35 lits, et le remplacement de plus de 600 luminaires au sodium pour passer à un éclairage Led pour 360.000 euros. La poursuite de l’aménagement d’un réseau de mode doux pour relier différents pôles de la commune est prévue pour 420.000 euros. Le collège compte également acquérir et placer des dispositifs de sécurisation des vélos (boxes et bornes) pour 168.000 euros.

Source: Belga