L’Europe avance d’un pas sur sa future « taxonomie » des activités économiques

Les ambassadeurs des 28 Etats membres de l’UE se sont finalement accordés lundi sur un cadre qui doit ouvrir la voie vers une « taxonomie » européenne des activités économiques, en fonction de leur aspect durable ou non. Grâce à cette classification, les investisseurs devraient dans quelques années pouvoir faire des choix éclairés, en sachant s’ils contribuent à des activités « vertes » ou considérées comme participant à la « transition » vers le durable. La taxonomie doit aussi permettre aux Etats de mettre en place une fiscalité verte, favorisant le renouvelable.

Ce dossier aux implications financières conséquentes coinçait ces derniers jours au niveau des Etats membres, entre autres parce qu’ils n’arrivaient pas à s’accorder sur la place à donner à l’énergie nucléaire dans cette future grille.

Après un blocage par plusieurs pays la semaine dernière, un compromis a été trouvé lundi, reposant sur le principe de neutralité technologique (les technologies sont évaluées sur base de critères objectifs identiques). Un passage sur les déchets potentiellement dangereux a été retravaillé, apprend-on.

Les négociateurs du Parlement européen en charge du dossier vont se réunir lundi soir pour examiner le texte approuvé par les Etats membres et décider d’y donner leur feu vert ou non. En cas d’avis positif, il faudra encore passer par une confirmation via une procédure écrite ou un trilogue, et une approbation finale.

Les listes d’activités « durables » ou « de transition » sont attendues pour 2021.

Source: Belga