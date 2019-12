Les suppléments d’honoraires ont à nouveau augmenté dans les hôpitaux en 2018

Les suppléments d’honoraires ont augmenté dans les hôpitaux en 2018, révèle lundi la Mutualité chrétienne (MC) dans son baromètre 2019. La mutuelle a passé au crible les factures hospitalières de ses membres pour la 15e année consécutive. Pour une admission classique (avec nuitée), les suppléments d’honoraires ont à nouveau progressé de 4,7%, en plus de l’indexation, explique la Mutualité chrétienne dans un communiqué.

« En chambre individuelle, un patient paie de sa poche en moyenne 1.619 euros par admission. En chambre double ou commune, le montant moyen à sa charge est de 278 euros. Dans ce dernier type de chambre, les médecins ne peuvent pas facturer de suppléments d’honoraires. Les suppléments de chambre y sont aussi interdits », explique la Mutualité chrétienne. Résultat, une hospitalisation en chambre double ou commune coûte en moyenne six fois moins cher qu’en chambre individuelle.

La Mutualité chrétienne pointe tout de même les mauvaises surprises possibles avec la chambre à deux lits. Elle peut, pour certaines interventions comme la réduction mammaire, s’avérer être presque aussi coûteuse qu’en chambre individuelle.

« Certains hôpitaux facturent régulièrement, pour cette intervention, des honoraires non remboursables qui sont parfois illégaux », précise la MC.

La mutualité illustre cette différence avec un coût de 2.763 euros dans un hôpital A et seulement 103 euros dans un hôpital B alors qu’il s’agit de la même intervention, le même type de chambre, mais 27 fois moins cher. La seule différence est la facture d’honoraires non remboursables.

La MC explique que les hôpitaux facturent essentiellement ces honoraires comme de la chirurgie esthétique, et ne tombent donc pas sous la couverture de l’assurance hospitalisation.

D’autres hôpitaux optent pour la stratégie inverse, selon la MC, et facturent les honoraires non remboursables pour les patients en chambres particulières. Ce qui a comme conséquence d’avoir des coûts jusqu’à 30 fois supérieur par rapport à une chambre commune ou à deux lits.

« De telles variations de prix pour une même intervention ne sont pas justifiables », explique Jean Hermesse, vice-président de la Mutualité chrétienne. « La seule conclusion réaliste est que les hôpitaux et/ou les médecins arrivent à trouver des méthodes créatives pour générer des revenus supplémentaires. Facturer aux patients des honoraires non remboursables par l’assurance obligatoire est l’une de ces méthodes. Nous entrons de plain-pied dans des soins de santé à deux vitesses », conclut-il.

