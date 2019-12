Les quarts de finale à la loupe du VAR avec deux chocs pour le Standard et Anderlecht

Les quarts de finale de la Coupe de Belgique seront, plus tôt que prévu et pour la première fois, sous la loupe du VAR, l’assistance video, cette semaine avec dès mardi (20h45) les ambitions affichées du Sporting de Charleroi dans cette compétition, en déplacement à Zulte Waregem. L’épreuve, à élimination directe à ce stade, sera dominée par les chocs entre le Standard et l’Antwerp d’une part mercredi (20h45), entre Anderlecht et le Club brugeois d’autre part jeudi (20h45). Le quatrième quart de finale verra le dernier petit poucet de la Coupe, l’Union-St Gilloise, club de division 1B, tenter l’exploit face à Courtrai mercredi (20h00) au Parc Duden.

Fort de sa victoire convaincante contre le Cercle samedi (3-0), Charleroi veut poursuivre sur sa lancée. En Coupe cette fois, mais son déplacement à Zulte Waregem s’annonce moins aisé que son match face à la lanterne rouge. Les hommes de Franky Dury aiment la Coupe qu’ils ont remportée il y a deux ans et sont en forme, en atteste leur 5 à 1 contre Saint-Trond samedi en championnat.

Les grosses affiches sont programmées mercredi pour le Standard et jeudi pour Anderlecht pour la suite de leur programme chargé. Après avoir partagé l’enjeu dans le Clasico face à Anderlecht dimanche (1-1), les Liégeois devront effacer l’Antwerp s’ils veulent aller plus loin. Les Anversois sont venus à bout, non sans difficulté, d’Eupen en championnat samedi (1-0), mais, autre compétition, autre match, les joueurs de Laszlo Bölöni sont tout aussi ambitieux en Coupe qu’en Jupiler Pro League où ils occupent la deuxième place au général. Le Great Old s’est payé le scalp de Genk, le champion de Belgique sortant, au tour précédent, après prolongation et tirs au but. Michel Preud’homme pourra lui récupérer Mpoku, suspendu contre Anderlecht, mais sera toujours privé de Carcela qui purge la 2e de ses 3 rencontres de suspension et peut-être de Samuel Bastien, blessé dimanche.

Avant de recevoir Genk en championnat dimanche prochain, le second volet de son tryptique de choc voit Anderlecht accueillir le Club de Bruges jeudi. Les Brugeois de Philippe Clément sont irrésistibles en championnat, toujours en course en Europe avec un 16e de finale d’Europa league et ne comptent rien lâcher. Surtout face au rival anderlechtois, moribond et qui vient en plus de perdre Yari Verschaeren, blessé sérieusement au pied dimanche. Vincent Kompany et Nacer Chadli pourraient effectuer leur rentrée.

Toutes les rencontres se jouent à 20h45 hormis celle de l’Union à Courtrai programmée à 20h00.

Les demi-finales se joueront en aller (21-23 janvier) et retour (28-30 janvier). La finale aura lieu le 1er mai au stade Roi Baudouin. Tenant du trophée, Malines avait été interdit de participation pour avoir falsifié la fin du championnat 2017-2018.

Source: Belga