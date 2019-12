Europa League – Le Club Bruges et La Gantoise fixés sur leur sort ce lundi

Le Club Bruges et La Gantoise, les deux clubs belges ayant réussi à passer l’hiver européen, connaîtront ce lundi le nom de leurs adversaires en 16e de finale de l’Europa League, dont le tirage au sort aura lieu à 13h00 au siège de l’UEFA (Union européenne de football), en Suisse. Le Club Bruges a terminé troisième de son groupe en Ligue des Champions, derrière le PSG et le Real Madrid mais devant Galatasaray. Ce qui permet aux blauw-zwart, solides leaders du championnat belge, d’être reversés en Europa League. Les Brugeois ne seront cependant pas têtes de série lors du tirage au sort car ils ne figurent pas parmi les quatre meilleurs troisièmes de la C1, que sont l’Ajax, Salzbourg, l’Inter Milan et Benfica. Ces quatre équipes sont des adversaires potentiels des Brugeois, tout comme les douze vainqueurs de groupes en Europa League. Parmi lesquels on retrouve La Gantoise. Les Gantois avaient déjà validé leur qualification après leur partage 0-0 à Saint-Etienne lors de la cinquième journée. Jeudi, lors du dernier match, les Buffalo’s ont battu 2-1 les Ukrainiens d’Oleksandriya et assuré la première place de leur groupe.

Deux équipes belges encore engagées au printemps en Europe ne constitue pas une situation exceptionnelle. Lors des cinq dernières saisons, seule 2017-2018 a vu moins de deux clubs belges passer l’hiver. Cette année-là, aucun club belge n’avait réussi à s’extraire de la phase de groupe.

L’an passé, le Club Bruges (reversé de la Ligue des Champions) et Genk avaient été éliminés en 16e de finale respectivement par Salzbourg et le Slavia Prague.

La saison 2016-2017 avait été la meilleure, avec trois représentants (Anderlecht, Genk et La Gantoise) en 16e de finale et même deux (Anderlecht et La Gantoise) en quarts de finale. En 2014-2015 (Club Bruges et Anderlecht) et en 2015-2016 (La Gantoise en Ligue des Champions et Anderlecht en Europa League), la Belgique comptait également deux équipes encore en lice après l’hiver.

Source: Belga