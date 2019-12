Cinq objectifs majeurs pour CCC qui compte sur Greg Van Avermaet

Jim Ochowicz a fixé cinq objectifs majeurs à ses coureurs pour l’année 2020 et le patron de la formation CCC, présentée lundi à Denia en Espagne, compte sur Greg Van Avermaet pour lui ramener un ‘Monument’. Vingt-huit coureurs, dont cinq Belges, composent l’effectif CCC. « Comme d’habitude, nous commencerons l’année avec un oeil sur un ‘Monument’. Greg Van Avermaet a ramené son premier ‘Monument’ dans l’équipe en 2017 et il est plus que capable d’en ajouter un autre à son palmarès », a expliqué Jim Ochowicz sur le lieu de stage de sa formation. « Avec Matteo Trentin qui nous rejoint, nous pouvons abattre plusieurs cartes dans les classiques printanières. Je suis très enthousiaste de voir Greg et Matteo ensemble et je pense que nous pouvons espérer un printemps fructueux. Gagner une course WorldTour d’un jour est notre deuxième objectif à l’instar de la victoire de Greg à Montréal cette année. Nous aurons 21 occasions l’an prochain. »

CCC a aussi l’ambition de gagner une étape dans chacun des trois grands Tours qui jalonnent la saison – le Giro, le Tour de France et la Vuelta. « Notre effectif a été renforcé par trois anciens vainqueurs d’étapes dans un Tour: Fausto Masnada, Matteo Trentin, et Ilnur Zakarin », a précisé Jim Ochowicz dans le communiqué transmis par CCC après la présentation. « Nous voulons enfin gagner une épreuve par étapes du WorldTour. Patrick Bevin a failli le faire cette année au Tour Down Under, Van Avermaet et Zakarin ont eux gagné déjà des étapes dans ce genre d’épreuves. Donc, nous visons en fait six types de courses, mais si on gagne un Monument, on peut barrer la course d’un jour du WorldTour de la liste ».

Pour 2020, Piotr Wadecki assumera le rôle de manager général de l’équipe CCC et travaillera avec le Canadien Steve Bauer, l’ancien coureur, qui troque son costume de directeur des services VIP contre celui de directeur sportif.

Vingt-huit coureurs compose l’effectif de la formation polonaise dont cinq Belges: Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Serge Pauwels et Guillaume Van Keirsbulck. Complètent le noyau: Will Barta (USA), Patrick Bevin (N-Z), Josef Cerny (Tch), Victor de la Parte (Esp), Alessandro De Marchi (Ita), Simon Geschke (All), Kamil Gradek (Pol), Jan Hirt (Tch), Jonas Koch (All), Pavel Kochetkov (Rus), Jakub Mareczko (Ita), Fausto Masnada (Ita), Kamil Ma¿ecki (Pol), Micha¿ Paluta (Pol), Joey Rosskopf (USA), Szymon Sajnok (Pol), Michael Schär (Sui), Matteo Trentin (Ita), Attila Valter (Hon), Francisco Ventoso (Esp), ¿ukasz Wi¿niowski (Pol)), Ilnur Zakarin (Rus) et Georg Zimmermann (All).

