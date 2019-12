Affiche entre le Real de Courtois et Hazard et le Manchester City de De Bruyne en 8e

Les 8e de finales de la Ligue des Champions proposeront un choc entre le Real Madrid d’Eden Hazard et Thibaut Courtois et le Manchester City de Kevin De Bruyne, selon le tirage au sort effectué lundi midi au siège de l’UEFA (Union européenne de football) à Nyon, en Suisse. Tenant du titre, Liverpool, le club de Divock Origi, affrontera l’Atletico Madrid.

Dortmund (Axel Witsel et Thorgan Hazard) sera opposé au PSG de Thomas Meunier. L’Atalanta Bergame de Timothy Castagne affrontera Valence, tandis que Chelsea rencontrera le Bayern Munich. Lyon et Jason Denayer défieront la Juventus Turin. Tottenham, avec Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, a hérité du RB Leipzig. Naples et Dries Mertens seront pour leur part opposés au FC Barcelone.

Le Real Madrid était l’adversaire à éviter. En terminant 2e de son groupe derrière le PSG et devant le FC Bruges, le Real, vainqueur de la C1 en 2016, 2017 et 2018, s’est retrouvé dans le 2e chapeau. Les 16 équipes sont en effet réparties dans deux chapeaux différents, selon leur parcours au premier tour: d’un côté, les vainqueurs de groupe (désignés comme têtes de série) et, de l’autre, les deuxièmes de groupe.

Les huitièmes de finale aller s’étaleront sur deux semaines consécutives, les 18 et 19 févier puis les 25 et 26 février. Les matches retour sont programmés les 10 et 11 mars, puis les 17 et 18 mars.

Source: Belga