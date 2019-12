Une pub avec un baiser gay déchaîne les passions aux USA

La chaîne de télévision The Hallmark Channel a finalement annulé sa décision de ne pas diffuser une publicité montrant un couple de lesbiennes s’embrassant sur l’autel, selon le Daily Mail. Cette pub pour Zola, une société d’hébergement de site de mariage, avait, dans un premier temps, été retirée sous la pression de One Million Moms, un groupe conservateur.

Le PDG, Mike Perry, a en effet déclaré que c’était « la mauvaise décision » après que le hashtag #BoycottHallmark ait commencé à se répandre sur Twitter.

La campagne de réintégration de ces publicités avait également reçu le soutien de célébrités comme Ellen DeGeneres, William Shatner et Sandra Bernhard.

Dans l’une d’elles, on pouvait voir deux mariées se tenant à l’autel et discutant de la question de savoir si leur mariage se déroulerait mieux si elles avaient utilisé un site de planification, avant de partager un baiser.

(Voir la vidéo sur mobile)

« La marque Hallmark ne sera jamais source de division », a expliqué Molly Biwer, vice-présidente chez Hallmark. « Nous ne voulons pas générer de controverse, nous nous sommes efforcés de rester en dehors de cela … Nous avions simplement estimé qu’il était dans le meilleur intérêt de la marque de les retirer et de ne pas continuer à générer de la controverse. »

La très populaire animatrice Ellen DeGeneres avait alors demandé à Hallmark: « N’est-ce pas presque 2020? À quoi pensez-vous? S’il vous plaît, expliquez. Nous sommes tous à l’écoute. »

Isn’t it almost 2020? @hallmarkchannel, @billabbottHC… what are you thinking? Please explain. We’re all ears. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 15, 2019

Molly Biwer a expliqué qu’un groupe conservateur, One Million Moms, qui fait partie de l’American Family Association, s’était plaint de ces publicités. « Jusqu’à récemment, Hallmark avait un bon profil pour garder les films et les publicités adaptées aux familles. Maintenant, les parents ne peuvent plus faire confiance à Hallmark parce que Hallmark n’autorise plus les parents à être les principaux éducateurs en matière de sexe et de moralité sexuelle », avait expliqué cette organisation conservatrice connue pour « dénoncer les contenus LGBTQI+ dans les médias ».

Pour le directeur du marketing de Zola, Mike Chi, « la seule différence entre les publicités signalées et celles qui ont été approuvées était que celles qui ne respectaient pas les normes de Hallmark comprenaient un couple de lesbiennes s’embrassant. » « Tous les baisers, les couples et les mariages sont des célébrations de l’amour et nous ne ferons plus de publicité sur Hallmark », avait-il ajouté.