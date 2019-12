Trop saoul pour se rendre compte qu’il lui manquait un pneu

Un conducteur britannique a eu droit à un long retrait de permis après avoir été tellement ivre qu’il n’avait même pas remarqué qu’il roulait sur une jante, selon Metro UK.

On ne sait pas vraiment ce qu’il est advenu du pneu mais le côté gauche de sa Peugeot a un peu souffert de cette petite virée. La carrosserait était en effet endommagée tandis que le rétroviseur pendait.

Arrêté à Rotherham, dans le Yorkshire du Sud, les policiers ont en outre constaté que son permis avait expiré, qu’il n’avait aucune assurance et qu’il n’avait pas comparu à une audience antérieure au tribunal. Il a également été arrêté pour avoir quitté les lieux d’un accident.

Les policiers ont posté la photo sur Twitter avec pour commentaire: « Des agents de Rotherham ont trouvé cette Peugeot ce soir et ont arrêté son chauffeur pour permis expiré, aucune assurance, non présentation au tribunal et enfin, et non des moindres, pour avoir conduit tellement ivre qu’il n’a pas réalisé qu’il lui manquait un pneu ».