Prêt à tout pour aider sa maman à obtenir son permis de conduire

Certaines personnes sont prêtes à tout pour enfin obtenir leur permis de conduire. On dit souvent que « Plus c’est gros, plus ça passe », mais le stratagème de ce tandem brésilien était sans doute un peu trop gros.

Les centres d’examens du permis de conduire regorgent d’anecdotes et de tentatives de triche. Le mois dernier, à Eupen, un individu a été arrêté par la police alors qu’il s’apprêtait à passer l’examen théorique avec une caméra et une oreillette. En Italie, un homme a carrément envoyé à sa place son cousin qui lui ressemblait vaguement pour passer l’examen pratique. Au Brésil, un duo mère-fils est passé à la vitesse supérieure.

Il se fait passer pour sa maman

Près de Porto Velho, dans le nord-ouest du Brésil, un homme de 40 ans a décidé de donner un petit coup de pouce à sa maman de 60 ans qui avait déjà échoué trois fois à obtenir son permis de conduire cette année. Pour cela, le fils s’est tout simplement fait passer pour sa mère en se travestissant et en se déguisant.

Vêtements, bijoux, maquillage et soutien-gorge

Vêtements féminins, maquillage, vernis à ongles, boucles d’oreilles et même soutien-gorge rembourré : le quadragénaire avait mis toutes les chances de son côté. Malgré toute la bonne volonté de ce fils, l’examinatrice a rapidement trouvé son comportement suspect. Elle a averti une collègue et lui demandant d’appeler la police. À l’arrivée des forces de l’ordre, le conducteur a tenté de prendre la fuite mais il a rapidement été appréhendé. Il a été placé en garde à vue et il encourt une amende. La police a mis en ligne les photos de cet étonnement travestissement.

Une histoire semblable mais à l’issue tragique

Cette histoire n’est pas s’en rappeler une autre qui s’est également déroulée au Brésil un peu plus tôt cette année. En prison, un baron de la drogue avait profité d’une visite de sa fille pour se déguiser et se faire passer pour elle à la sortie. Mais là encore, le stratagème n’a pas fonctionné et l’homme a été arrêté. La police avait également publié les photos et les vidéos de cette transformation. L’issue avait été tragique puisque suite à cette évasion ratée, le prisonnier s’était donné la mort dans sa cellule quelques jours plus tard.