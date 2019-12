Nouveaux heurts entre manifestants et policiers au Liban

De nouveaux heurts ont opposé dimanche soir des manifestants libanais aux forces de l’ordre, près du Parlement à Beyrouth, au lendemain de violents affrontements ayant blessé des dizaines de personnes.

Les contestataires antipouvoir ont jeté bouteilles d’eau et pétards sur les policiers, qui ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogènes et des canons à eau. Brandissant des drapeaux libanais, les manifestants, mobilisés depuis le 17 octobre contre une classe politique accusée de corruption et d’incompétence, ont scandé toute la journée des slogans hostiles au Premier ministre démissionnaire Saad Hariri.

A la veille de consultations parlementaires pour nommer un nouveau chef de gouvernement, les contestataires –qui réclament un cabinet composé de technocrates et d’indépendants– refusent une possible reconduction à son poste de M. Hariri, qui a démissionné le 29 octobre sous la pression de la rue.

Lundi sera «le moment de la vérité», a estimé sur Twitter le coordinateur spécial de l’ONU pour le Liban, Jan Kubis. «Soit les politiciens montreront (…) qu’ils comprennent les besoins du Liban (…) soit ils resteront prisonniers de leurs habitudes.»

Tomorrow is the moment of truth. Either politicians will show at this critical moment of deep complex crisis they understand the needs of #Lebanon &its people & help steer a peaceful way forward, or that they remain captive of their traditional habits&attitudes. Act responsibly.

— Jan Kubis (@UNJanKubis) December 15, 2019