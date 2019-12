Jenifer fait une pause dans sa carrière

La chanteuse a confié qu’elle allait faire une pause dans sa carrière. On ne sait pas pour combien de temps.

Jenifer a vécu une année bien remplie avec une tournée de 70 dates. Elle s’est également mariée cet été. “Je reçois une vague d’amour magnifique, un témoignage encore une fois qui me touche beaucoup”, a-t-elle déclaré le week-end dernier à la fin de sa tournée.

« Faire les bons choix »

Après cette année riche en émotions, la chanteuse a confié au Figaro avoir besoin de faire un break. “La tournée est tellement géniale que je n’ai pas envie que ça s’arrête. Mais d’un autre côté, j’ai envie de me poser pour faire les bons choix dans toutes les idées qui m’ont traversé l’esprit”. Jenifer poursuit : « J’ai envie de me poser, alors peut-être que ça va prendre deux semaines, peut-être un mois, peut-être un an mais en tout cas je prendrai le temps pour pouvoir conter une histoire le plus sincèrement possible. »

La chanteuse indique encore vouloir « rester honnête » dans sa carrière et refuse de « tomber dans une espèce de robotisme ».