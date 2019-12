« J’ai commencé à avoir des rôles intéressants quand je suis devenu vieux et moche »

Hugh Grant a confié qu’il n’a commencé à se voir proposer des rôles « intéressants », avec de la profondeur, que quand il a commencé à vieillir et à devenir « laid ».

L’acteur britannique est, en effet, surtout connu pour ses rôles dans des comédies romantiques dans les années 90, comme « Quatre mariages et un enterrement » ou « Notting Hill ». Mais depuis 2014 et « Les mots pour lui dire », on n’a plus vu Hugh Grant dans un film à l’eau de rose.

Selon lui, c’est parce que la « vieillesse » est venue frapper à sa porte qu’on lui a proposé des rôles intéressants comme celui qu’il joue dans le film « The Gentlemen » de Guy Ritchie, qui sortira début 2020. « Dès que je suis devenu trop vieux et moche pour les comédies romantiques, j’ai eu des rôles assez intéressants », a déclaré l’acteur lors du Chris Evans Virgin Radio Breakfast Show. «Vous savez, ‘Florence Foster Jenkins’ était un film intéressant. ‘Paddington Two’, un film brillant. Et puis, vous savez, j’ai joué Jeremy Thorpe dans la série de la BBC (A Very English Scandal, ndlr.). »

« Je sais que j’ai l’air ingrat »

Au début de sa carrière, Hugh Grant considérait la comédie comme un travail temporaire. Il a eu « l’intention d’abandonner depuis » mais il «n’a jamais pu y arriver». Désormais, avec les nouveaux rôles plus consistants qu’on lui propose, il se voit encore faire carrière dans le cinéma « pendant 20 ans ».

« Je sais que j’ai l’air ingrat et je ne devrais pas l’être », a-t-il poursuivi. «Les gens m’ont donné de brillantes opportunités, vous savez, Richard Curtis (le réalisateur de ‘Quatre mariages et un enterrement » et « Love Actually », ndlr.) m’a rendu riche et je suis très, très reconnaissant. Et je pense que ces films sont géniaux (…) Tout ce que je dis, c’est que c’est assez agréable de ne pas avoir eu à tomber amoureux ou à donner une fleur à quiconque depuis ces cinq dernières années. »