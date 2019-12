Un bus transformé en refuge mobile pour SDF

Des bénévoles ont récolté près de 20.000 € afin de transformer un bus en refuge mobile pour SDF à Newport, au Pays de Galles. A l’origine, c’est un couple qui a eu l’idée et qui a lancé un crowdfunding il y a plus d’un an.

Ian Smith et son épouse Tammy ont décidé de transformer un bus en refuge mobile pour SDF l’année dernière, après avoir visité un projet similaire à Bristol l’année passée. Ce conducteur de bus a donc lancé un crowfunding pour financer cette belle idée. « Nous avons nourri les sans-abri ces quatre dernières années », explique Ian Smith. « C’est devenu de plus en plus commun de voir des personnes dans les rues. »

« J’ai vu Jasper Thompson, qui est responsable du projet à Bristol et il m’a montré un bus tel qu’il l’avait transformé. Lorsque j’ai visité l’endroit, je me suis directement dit que c’était fantastique et nous avons donc souhaité récolter de l’argent pour faire pareil », raconte ce Britannique de 44 ans. Dans un premier temps, il a fallu acheter le véhicule à 5.500 €, avant de complètement le modifier.

« Je pense que l’on en a eu pour près de 20.000 €. C’était énormément de travail mais cela valait la peine. Nous souhaitons le rendre utilisable pour Noël, mais nous avons besoin de plus d’argent pour mener ce projet à bien », explique encore Ian Smith. En effet, il faut également des fonds pour approvisionner le bus en essence. Plus d’informations sont disponibles sur le site web de Hope (Helping Open People’s Eye).